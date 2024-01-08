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Робота з інтеграції F-16 у загальну систему Сил оборони триває як в Україні, так і за кордоном

Робота з інтеграції F-16 у загальну систему Сил оборони триває як в Україні, так і за кордоном

Київ • УНН

 • 29442 перегляди

Україна просувається в інтеграції F-16 до складу своїх Сил оборони, проводячи навчання за кордоном та інфраструктурну підготовку.

Робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України триває як всередині країни, так і за кордоном. Про це повідомив генерал-лейтенант, перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк, передає УНН.

Робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України триває як всередині України, так і в межах наших спільних з партнерами зусиль в рамках діяльності міжнародної Коаліції військово-повітряних сил. Ці процеси відбуваються одночасно. Працюємо над упровадженням до кінця 2024 року "Швидкого треку". В його межах проведено оцінку аеродромів для багатоцільових винищувачів

- написав Павлюк у Telegram.

Норвегія надає два літаки F-16 та інструкторів для навчання українських пілотів в Данії03.01.24, 12:53 • 32401 перегляд

Також він зазначив, що українські льотчики та інженери проходять навчання на F-16 з серпня 2023 року за широким набором програм.

"Всередині України триває складна та кропітка робота щодо підготовки інфраструктури, її захисту, в тому числі засобами ППО та з низки інших питань", - повідомив Павлюк.

Він зауважив, що підготовка на території України відбувається в умовах постійного використання аеродромної інфраструктури, інженерів та льотного персоналу для виконання бойових завдань.

"І ми робимо все, аби одночасно бити ворога, захищати власні спроможності і набувати нових. Все буде!", - написав Павлюк.

Доповнення

Berlingske повідомляло, що постачання Данією перших шести літаків F-16 Україні буде відкладено до півроку.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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