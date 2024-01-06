Передача Данией первых самолетов F-16 Украине задерживается на полгода - СМИ

Поставка Данией первых шести самолетов F-16 Украине будет отложена до полугода. Об этом сообщает Berlingske, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, Министерство обороны Дании сообщило, что поставка первых шести самолетов F-16 Украине будет отложена до полугода. По текущему графику передача ожидается во втором квартале 2024 года.

В Минобороны страны отметили, что Дания не выполнила ряд условий, чтобы Украина могла использовать переданные боевые самолеты. В частности это касается завершения подготовки украинского персонала, который будет управлять самолетами после передачи. Расписание тренировок также зависит от нескольких факторов, таких как техника и погодные условия.

"Кроме того, продолжается работа в международной коалиции ВВС, чтобы обеспечить создание в Украине необходимой материально-технической базы и инфраструктуры", - отметили в Минобороны.

Издание отмечает, что в течение 2024 года из Дании в Украину будет отправлено еще восемь самолетов F-16, а в 2025 году - еще пять.

Напомним,

Норвегия отправит 2 истребителя в Данию, для обеспечения тренировочной миссии украинских пилотов.

Первая группа украинских пилотов прошла базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании перед обучением управлению истребителями F-16 в Дании.