Передача Данией первых самолетов F-16 Украине задерживается на полгода - СМИ
Киев • УНН
Поставка шести датских истребителей F-16 в Украину задерживается на шесть месяцев, передача ожидается во втором квартале 2024 года.
Поставка Данией первых шести самолетов F-16 Украине будет отложена до полугода. Об этом сообщает Berlingske, передает УНН.
Детали
Как отмечает издание, Министерство обороны Дании сообщило, что поставка первых шести самолетов F-16 Украине будет отложена до полугода. По текущему графику передача ожидается во втором квартале 2024 года.
В Минобороны страны отметили, что Дания не выполнила ряд условий, чтобы Украина могла использовать переданные боевые самолеты. В частности это касается завершения подготовки украинского персонала, который будет управлять самолетами после передачи. Расписание тренировок также зависит от нескольких факторов, таких как техника и погодные условия.
"Кроме того, продолжается работа в международной коалиции ВВС, чтобы обеспечить создание в Украине необходимой материально-технической базы и инфраструктуры", - отметили в Минобороны.
Издание отмечает, что в течение 2024 года из Дании в Украину будет отправлено еще восемь самолетов F-16, а в 2025 году - еще пять.
Напомним,
Норвегия отправит 2 истребителя в Данию, для обеспечения тренировочной миссии украинских пилотов.
Первая группа украинских пилотов прошла базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании перед обучением управлению истребителями F-16 в Дании.
Передача Данией первых самолетов F-16 Украине задерживается на полгода - СМИ
Поставка шести датских истребителей F-16 в Украину задерживается на шесть месяцев, передача ожидается во втором квартале 2024 года.
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