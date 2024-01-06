Передача Данією перших літаків F-16 Україні затримується на півроку - ЗМІ
Київ • УНН
Поставка шести данських винищувачів F-16 до України затримується на шість місяців, передача очікується у другому кварталі 2024 року.
Поставка Данією перших шести літаків F-16 Україні буде відкладено до півроку. Про це повідомляє Berlingske, передає УНН.
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Як зазначає видання, Міністерство оборони Данії повідомило, що поставка перших шести літаків F-16 Україні буде відкладено до півроку. За поточним графіком передання очікується в другому кварталі 2024 року.
У Міноборони країни зазначили, що Данія не виконала низку умов, щоб Україна могла використовувати передані бойові літаки. Зокрема це стосується завершення підготовки українського персоналу, який керуватиме літаками після передачі. Розклад тренувань також залежить від кількох факторів, таких як техніка та погодні умови.
"Крім того, продовжується робота в міжнародній коаліції ВПС, щоб забезпечити створення в Україні необхідної матеріально-технічної бази та інфраструктури", - зазначили в Міноборони.
Видання зазначає, що протягом 2024 року з Данії в Україну буде відправлено ще вісім літаків F-16, а в 2025 році – ще п’ять.
Нагадаємо
Норвегія відправить 2 винищувачі у Данію, для забезпечення тренувальної місії українських пілотів.
Перша група українських пілотів пройшла базову підготовку у Королівських ВПС Великої Британії перед навчанням керуванню винищувачами F-16 у Данії.