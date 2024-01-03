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Норвегія надає два літаки F-16 та інструкторів для навчання українських пілотів в Данії

Норвегія надає два літаки F-16 та інструкторів для навчання українських пілотів в Данії

Київ • УНН

 • 32401 перегляди

Норвегія надсилає два літаки F-16 та інструкторів для підготовки українських пілотів у Данії, наголошуючи на важливості довгострокової підтримки.

Норвегія відправить 2 винищувачі у Данію, для забезпечення тренувальної місії українських пілотів. Про це повідомляє УНН, із посиланням на TV2 Nyheder та Reuters.

Деталі

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам відвідає авіабазу Боде, де сьогодні готуються до відправки на авіабазу Скайдструп в Данії два норвезькі літаки F-16. Також повідомляється, що у навчальній програмі, українським пілотам допоможуть десять інструкторів з Норвегії, - згідно з інформацією Reuters, фахівці вже прибули у Данію.

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За словами Бйорна Арілда Грама, підтримка України у створенні сучасної винищувальної авіації є важливим і довгостроковим завданням, до якого долучається низка членів Альянсу і партнерів.

У цій надзвичайній ситуації у сфері політики безпеки дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Ми повинні планувати війну, яка може бути тривалою

- каже міністр оборони Норвегії.

Нагадаємо

Перша група українських пілотів пройшла базову підготовку у Королівських ВПС Великої Британії перед навчанням керуванню винищувачами F-16 у Данії, повідомили у вівторок у Міноборони Великої Британії

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