Норвегія надає два літаки F-16 та інструкторів для навчання українських пілотів в Данії

Норвегія відправить 2 винищувачі у Данію, для забезпечення тренувальної місії українських пілотів. Про це повідомляє УНН, із посиланням на TV2 Nyheder та Reuters.

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Міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам відвідає авіабазу Боде, де сьогодні готуються до відправки на авіабазу Скайдструп в Данії два норвезькі літаки F-16. Також повідомляється, що у навчальній програмі, українським пілотам допоможуть десять інструкторів з Норвегії, - згідно з інформацією Reuters, фахівці вже прибули у Данію.

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За словами Бйорна Арілда Грама, підтримка України у створенні сучасної винищувальної авіації є важливим і довгостроковим завданням, до якого долучається низка членів Альянсу і партнерів.

У цій надзвичайній ситуації у сфері політики безпеки дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Ми повинні планувати війну, яка може бути тривалою - каже міністр оборони Норвегії.

Нагадаємо

Перша група українських пілотів пройшла базову підготовку у Королівських ВПС Великої Британії перед навчанням керуванню винищувачами F-16 у Данії, повідомили у вівторок у Міноборони Великої Британії

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