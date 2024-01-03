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Перше відрядження в новому році - до "азовців": голова МВС показав відео з Денисом "Редісом" Прокопенком

Перше відрядження в новому році - до "азовців": голова МВС показав відео з Денисом "Редісом" Прокопенком

Київ • УНН

 • 57758 перегляди

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відвідав 12-ту бригаду спеціального призначення НГУ, де заслухав звіт Дениса "Редіса" Прокопенка

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко здійснив перше у 2024 році відрядження - до 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії ("Азов"), де заслухав доповідь Дениса "Редіса" Прокопенка, повідомив міністр у Telegram, пише УНН.

Азов. 12-та бригада спеціального призначення Національної гвардії - один із найпотужніших та найпрофесійніших підрозділів в складі Сил оборони України. Перше відрядження 2024 року - до них. Відвідав бійців, які бʼють ворога на східному напрямку фронту. Заслухав доповідь Дениса "Редіса" Прокопенка щодо оперативної обстановки на цій ділянці передової

- зазначив Клименко.

Зі слів голови МВС, окупанти цілодобово намагаються штурмувати наші позиції, але майстерність нацгвардійців не дає їм шансів. "Про щоденні успіхи "Азову" на фронті не втомлюємося розповідати: знищена техніка, склади боєприпасів, особовий склад ворога. Подякував підрозділу за службу та нагородив Героїв, які відзначились на полі бою", - зауважив міністр.

"2024 рік буде не менш складним, ніж попередні, із багатьма випробуваннями. Але з такими міцними та відданими хлопцями і дівчатами ми подолаємо будь-які труднощі. Заради України", - вказав Клименко.

Азовці провели навчання за участі поверненого з полону Дениса Прокопенка04.08.23, 13:59 • 325211 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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