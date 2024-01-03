Перше відрядження в новому році - до "азовців": голова МВС показав відео з Денисом "Редісом" Прокопенком
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відвідав 12-ту бригаду спеціального призначення НГУ, де заслухав звіт Дениса "Редіса" Прокопенка
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко здійснив перше у 2024 році відрядження - до 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії ("Азов"), де заслухав доповідь Дениса "Редіса" Прокопенка, повідомив міністр у Telegram, пише УНН.
Азов. 12-та бригада спеціального призначення Національної гвардії - один із найпотужніших та найпрофесійніших підрозділів в складі Сил оборони України. Перше відрядження 2024 року - до них. Відвідав бійців, які бʼють ворога на східному напрямку фронту. Заслухав доповідь Дениса "Редіса" Прокопенка щодо оперативної обстановки на цій ділянці передової
Зі слів голови МВС, окупанти цілодобово намагаються штурмувати наші позиції, але майстерність нацгвардійців не дає їм шансів. "Про щоденні успіхи "Азову" на фронті не втомлюємося розповідати: знищена техніка, склади боєприпасів, особовий склад ворога. Подякував підрозділу за службу та нагородив Героїв, які відзначились на полі бою", - зауважив міністр.
"2024 рік буде не менш складним, ніж попередні, із багатьма випробуваннями. Але з такими міцними та відданими хлопцями і дівчатами ми подолаємо будь-які труднощі. Заради України", - вказав Клименко.
Азовці провели навчання за участі поверненого з полону Дениса Прокопенка04.08.23, 13:59 • 325211 переглядiв