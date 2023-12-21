Самолеты F-16, которые получит Украина, необходимо будет модернизировать - Игнат
Киев • УНН
Украина получит от западных партнеров самолеты F-16, которые нуждаются в модернизации, чтобы соответствовать возможностям российской авиации, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Западные партнеры должны передать Украине ряд самолетов F-16. Однако перед использованием, их нужно будет модернизировать, чтобы они составляли достойную конкуренцию авиации рф. Это в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
Надо эти самолеты будет модернизировать, потому что мы противостоим серьезной "машине". Российская авиация это около 1,5 тысячи боевых самолетов, которые есть в составе рф. Конечно не вся эта армада атакует Украину. Несколько сотен сосредоточено близко к украинским границам (несколько десятков км.) Таким образом они имеют технологические самолеты Су-35 Су-34. Нужно, чтобы F-16 не уступал по параметрам
Напомним,
Дания планирует предоставить Украине 8 млрд евро помощи Украине в течение нескольких лет, а также самолеты F-16 вместе с союзниками.
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Самолеты F-16, которые получит Украина, необходимо будет модернизировать - Игнат
Украина получит от западных партнеров самолеты F-16, которые нуждаются в модернизации, чтобы соответствовать возможностям российской авиации, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
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