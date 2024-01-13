Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10 – Сирський
Київ • УНН
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський заявив, що Україні необхідно більше штурмових літаків, таких як американські А-10.
Україні необхідно більше штурмових літаків для своїх військових дій, таких як американські А-10 для підтримки піхоти та літаки, які можуть стріляти крилатими ракетами великої дальності. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю Reuters, передає УНН.
Я б говорив про А-10 як про варіант, якщо вони нам будуть передані... Це не нова машина, але надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах і має широкий набір озброєння для знищення наземних цілей для допомоги піхоті
Сирський заявив, що А-10 надасть вирішальну підтримку сухопутним військам, коли вони намагатимуться перехопити ініціативу проти добре оснащеного супротивника.
"Він призначений для поразки наземних цілей: танків, артилерії... всього, що протистоїть піхоті", - зазначив Сирський.
Сирський додав, що важливу роль також можуть зіграти ударні гелікоптери, такі як AH-64 Apache та AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.
Зазначається, що А-10 Thunderbolt - дозвуковий штурмовик виробництва США, що знаходиться на озброєнні з 1970-х років.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що уряд Нідерландів ухвалив рішення розпочати підготовку перших 18 літаків F-16 для доставки в Україну.
Юрій Ігнат зазначав, що західні партнери мають передати Україні низку літаків F-16. Проте перед використанням, їх потрібно буде модернізувати, щоб вони складали гідну конкуренцію авіації рф.