Украине нужны штурмовые самолеты вроде американских А-10 - Сырский
Киев • УНН
Командующий Сухопутных войск ВСУ Сирский заявил, что Украине необходимо больше штурмовых самолетов, таких как американские А-10.
Украине необходимо больше штурмовых самолетов для своих военных действий, таких как американские А-10 для поддержки пехоты и самолеты, которые могут стрелять крылатыми ракетами большой дальности. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters, передает УНН.
Я бы говорил об А-10 как о варианте, если они нам будут переданы... Это не новая машина, но надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах и имеющая широкий набор вооружения для уничтожения наземных целей для помощи пехоте
Сырский заявил, что А-10 окажет решающую поддержку сухопутным войскам, когда они будут пытаться перехватить инициативу против хорошо оснащенного противника.
"Он предназначен для поражения наземных целей: танков, артиллерии... всего, что противостоит пехоте", - отметил Сырский.
Сырский добавил, что важную роль также могут сыграть ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также UH-60 Black Hawk.
Отмечается, что А-10 Thunderbolt - дозвуковой штурмовик производства США, находящийся на вооружении с 1970-х годов.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что правительство Нидерландов приняло решение начать подготовку первых 18 самолетов F-16 для доставки в Украину.
Юрий Игнат отмечал, что западные партнеры должны передать Украине ряд самолетов F-16. Однако перед использованием, их нужно будет модернизировать, чтобы они составляли достойную конкуренцию авиации рф.
Украине нужны штурмовые самолеты вроде американских А-10 - Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Сирский заявил, что Украине необходимо больше штурмовых самолетов, таких как американские А-10.
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