Посилити ударну авіацію: командувач Повітряних сил підтримав Сирського, який закликав надати Україні штурмові літаки
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України прагнуть посилити свої можливості за допомогою ударних літаків, таких як F-16, які допомагають проводити як наступальні, так і оборонні операції.
Україна потребує посилення ударної авіації для забезпечення наступальних та оборонних дій. Про це з посиланням на командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука, передає УНН.
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Аби внести розуміння, я, як командувач Повітряних Сил, повністю підтримую позицію командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського щодо посилення можливостей ударної авіації для забезпечення наступальних та оборонних дій Сил оборони
За його словами, Повітряні Сили розглядають різні авіаційні платформи для посилення і подальшого розвитку бойової авіації України.
Наразі у пріоритеті освоєння F-16, на який уже перенавчаються українські пілоти. Втім фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому.
Я щодня на постійному контакті з командувачем Сухопутних військ ЗС України, керівниками угруповань військ, і ми робимо усе для того, аби забезпечити максимально можливе прикриття військ від повітряних атак ворога на різних напрямках
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За словами командувача Повітряних Сил ЗСУ, сьогодні на озброєнні Повітряних Сил чотири основні типи бойових літаків, поступово їх замінюватиме західна техніка.
Звісно одразу відмовитися від експлуатації радянських літальних апаратів ми не зможемо. Тому поряд із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29, не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовиків Су-25 – A-10 Thunderbolt II
Він зауважив, що днями провів розмову із генерал-полковником Олександром Сирським перспективні напрямки подальшої роботи у сфері розвитку та зміцнення авіаційної компоненти Повітряних Сил та армійської авіації Сухопутних військ.
Робимо все для того, щоб наші війська були прикриті з повітря, і щоби ворог відчув потужний кулак ударної авіації
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Командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський заявив, що Україні необхідно більше штурмових літаків, таких як американські А-10.
За його словами, цей літак надасть вирішальну підтримку сухопутним військам, коли вони намагатимуться перехопити ініціативу проти добре оснащеного супротивника.