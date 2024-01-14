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Посилити ударну авіацію: командувач Повітряних сил підтримав Сирського, який закликав надати Україні штурмові літаки

Посилити ударну авіацію: командувач Повітряних сил підтримав Сирського, який закликав надати Україні штурмові літаки

Київ • УНН

 • 36227 перегляди

Військово-повітряні сили України прагнуть посилити свої можливості за допомогою ударних літаків, таких як F-16, які допомагають проводити як наступальні, так і оборонні операції.

Україна потребує посилення ударної авіації для забезпечення наступальних та оборонних дій. Про це з посиланням на командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука, передає УНН.

Деталі 

Аби внести розуміння, я, як командувач Повітряних Сил, повністю підтримую позицію командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського щодо посилення можливостей ударної авіації для забезпечення наступальних та оборонних дій Сил оборони

- підкреслив Олещук.

За його словами, Повітряні Сили розглядають різні авіаційні платформи для посилення і подальшого розвитку бойової авіації України.

Наразі у пріоритеті освоєння F-16, на який уже перенавчаються українські пілоти. Втім фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому.

Я щодня на постійному контакті з командувачем Сухопутних військ ЗС України, керівниками угруповань військ, і ми робимо усе для того, аби забезпечити максимально можливе прикриття військ від повітряних атак ворога на різних напрямках 

- наголосив Микола Олещук.

Літаки F-16, які отримає Україна, необхідно буде модернізовувати - Ігнат21.12.23, 15:04 • 101915 переглядiв

Доповнення 

За словами командувача Повітряних Сил ЗСУ, сьогодні на озброєнні Повітряних Сил чотири основні типи бойових літаків, поступово їх замінюватиме західна техніка.

Звісно одразу відмовитися від експлуатації радянських літальних апаратів ми не зможемо. Тому поряд із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29, не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовиків Су-25 – A-10 Thunderbolt II

- пояснив Олещук.

Він зауважив, що днями провів розмову із генерал-полковником Олександром Сирським перспективні напрямки подальшої роботи у сфері розвитку та зміцнення авіаційної компоненти Повітряних Сил та армійської авіації Сухопутних військ.

Робимо все для того, щоб наші війська були прикриті з повітря, і щоби ворог відчув потужний кулак ударної авіації

- наголосив командувач Повітряних Сил ЗСУ.

Робота з інтеграції F-16 у загальну систему Сил оборони триває як в Україні, так і за кордоном08.01.24, 14:24 • 29442 перегляди

Нагадаємо

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський заявив, що Україні необхідно більше штурмових літаків, таких як американські А-10.

За його словами, цей літак надасть вирішальну підтримку сухопутним військам, коли вони намагатимуться перехопити ініціативу проти добре оснащеного супротивника.

Володимир Омельченко

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