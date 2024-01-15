Що відомо про збитий російський літак А-50: у Силах оборони дали характеристики
Київ • УНН
Українські військові збили російський літак-радіолокатор А-50, який може відстежувати і спрямовувати удари по 60 цілях. Росія має дев'ять А-50 вартістю 330 мільйонів доларів кожен.
Сили оборони півдня України у телеграм-каналі розповіли про характеристики літака А-50, який українські підрозділи 14 січня збили під Азовським морем, передає УНН.
Деталі
А-50 — літак дальнього радіолокаційного визначення, призначений для спостереженя за цілями в повітрі, на землі та у морі та наведення іншої авіації на цілі. Зокрема такі цілі літаки намагаються виявити місця розташування українських систем ППО та передати інформацію для ударів по ній.
Його висота патрулювання становить до 10 км, дальність польоту — 5000 км.
Може супроводжувати до 60 цілей за раз.
Наводить до 12 винищувачів за раз.
Допомагає визначати розташування українських об'єктів, наприклад, систем ППО, авіації та наводити удари по ним.
В рф на озброєнні всього 3 одиниці А-50 та 6 одиниць А-50У. Ціна – $330 млн за штуку.
А рік тому один A-50 вже отримував пошкодження внаслідок атаки БпЛА на авіабазу "Мачулищі
Нагадаємо
14 січня заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін повідомив, що українські підрозділи нанесли вогневе ураження по двох літаках армії Росії, які перебували над акваторією Азовського моря.
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