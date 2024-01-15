Силы обороны уничтожили российский самолет А-50 и воздушный пункт управления врага Ил-22 - Залужный
Украинские военные уничтожили российский самолет А-50 и пункт управления Ил-22, сообщил Валерий Залужный.
Новая почта и "Повернись живим" передали воздушным силам Украины комплексные аппаратные связи
Новая Почта и фонд "Повернись живим" передали воздушным силам современные системы связи для усиления противовоздушной обороны.
Состояние самых богатых людей планеты выросло на фоне уменьшения доходов беднейших слоев населения
Глобальные богачи удвоили свое состояние с 2020 года, тогда как самые бедные в мире потеряли 20 миллиардов долларов, что усилило экономическое неравенство, сообщает Oxfam.
В Мелитополе взорвали оккупантов вместе с техникой - ГУР
Украинские силы сопротивления взорвали российский УАЗ в Мелитополе, нанеся поражение четырем оккупантам; потери врага уточняются.
Австралия утилизирует вертолеты Taipan, которые ранее просила Украина - СМИ
Австралия демонтирует 45 вертолетов Taipan, проигнорировав просьбу Украины.
Экс-налоговик с сомнительным багажом: зачем Геннадий Мазур заинтересовался судьбой рыбы в Ладыжинском водохранилище
Зачем Геннадий Мазур заинтересовался судьбой рыбы в Ладыжинском водохранилище.
На Таврическом направлении россияне активно применяют авиацию и пытаются штурмовать позиции ВСУ - Тарнавский
Общие потери захватчиков в операционной зоне ОСУВ Таврия за минувшие сутки составили 485 человек и 44 единицы военной техники.
Филиппины будут развивать острова в Южно-Китайском море - военный начальник
Филиппины будут развивать свои острова в Южно-Китайском море, увеличивая военное присутствие на фоне территориальной напряженности в регионе.
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
Дмитрий Алексеенко отмечает, что презентованная Национальная стратегия доходов предусматривает раскрытие банковской тайны.
Глава МИД КНДР прибыла в россию на фоне испытаний Северной Кореей новой ракеты
Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи посещает россию с целью укрепления связей с москвой; визит проходит на фоне ракетных испытаний Северной Кореи и обвинений россии в использовании северокорейского оружия в Украине.