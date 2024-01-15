Дотягнув до аеродрому: з'явилось фото підбитого над Азовським морем Іл-22
Київ • УНН
В мережі з'явилось фото пошкодженого російського літака Іл-22, який цієї ночі підбили Сили оборони України.
Журналісти Денис Казанський оприлюднив фото хвостової частини літака Іл-22, який цієї ночі підбили Сили оборони України над Азовським морем. Про це пише УНН.
Деталі
Підбитий учора Іл-22, на жаль, дотягнув до аеродрому. Але літати вже найближчим часом не зможе
На фото видно, що літак, ймовірно зазнав уламкових ушкоджень.
Довідково
Іл-22М11 — повітряний командний пункт, розроблений у 1980-х роках на базі пасажирського літака Іл-18Д. Усього виробили 21 такий борт.
Росія оперувала 12 літаками Іл-22М, які активно використовуються як для управління повітряним рухом, так і для радіорелейного зв'язку.
Нагадаємо
Сьогодні вранці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що Сили оборони України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.
Що відомо про збитий російський літак А-50: у Силах оборони дали характеристики15.01.24, 01:55 • 37496 переглядiв