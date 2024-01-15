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Дотягнув до аеродрому: з'явилось фото підбитого над Азовським морем Іл-22

Дотягнув до аеродрому: з'явилось фото підбитого над Азовським морем Іл-22

Київ • УНН

 • 27811 перегляди

В мережі з'явилось фото пошкодженого російського літака Іл-22, який цієї ночі підбили Сили оборони України.

Журналісти Денис Казанський оприлюднив фото хвостової частини літака Іл-22, який цієї ночі підбили Сили оборони України над Азовським морем. Про це пише УНН.

Деталі 

Підбитий учора Іл-22, на жаль, дотягнув до аеродрому. Але літати вже найближчим часом не зможе

- написав Казанський.

На фото видно, що літак, ймовірно зазнав уламкових ушкоджень. 

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Довідково

Іл-22М11 — повітряний командний пункт, розроблений у 1980-х роках на базі пасажирського літака Іл-18Д. Усього виробили 21 такий борт.

Росія оперувала 12 літаками Іл-22М, які активно використовуються як для управління повітряним рухом, так і для радіорелейного зв'язку. 

Нагадаємо

Сьогодні вранці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що Сили оборони України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.

Що відомо про збитий російський літак А-50: у Силах оборони дали характеристики15.01.24, 01:55 • 37496 переглядiв

Володимир Омельченко

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