Дотянул до аэродрома: появилось фото подбитого над Азовским морем Ил-22

Журналисты Денис Казанский обнародовал фото хвостовой части самолета Ил-22, который этой ночью подбили Силы обороны Украины над Азовским морем. Об этом пишет УНН.

Детали

Подбитый вчера Ил-22, к сожалению, дотянул до аэродрома. Но летать уже в ближайшее время не сможет - написал Казанский.

На фото видно, что самолет, вероятно, получил осколковые повреждения.

Справочно

Ил-22М11 - воздушный командный пункт, разработанный в 1980-х годах на базе пассажирского самолета Ил-18Д. Всего произвели 21 такой борт.

Россия оперировала 12 самолетами Ил-22М, которые активно используются как для управления воздушным движением, так и для радиорелейной связи.

Напомним,

Сегодня утром Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что Силы обороны Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.

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