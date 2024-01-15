Окупанти поставили перед собою нову мету на Мар’їнському напрямку - Штупун
Київ • УНН
Російські війська активно намагаються захопити село Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області, повідомляє Олександр Штупун.
Наразі у росіян з’явилося нове завдання. Вони мають на меті захопити село Новомиха́йлівка Мар'їнської міської громади на Донеччині. Про це повідомив спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, передає УНН.
"Ворог найбільш активний на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Зокрема, намагається оточити Авдіївку. І наразі у нього ще з'явилося таке завдання – він намагається зайти в Новомихайлівку, щоб повністю її взяти",- сказав Олександр Штупун.
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За словами Штупуна, вже три доби поспіль російські терористи активно завдають авіаударів по українських позиціях та продовжують активні штурмові та наступальні дії. Зокрема минулої доби було зафіксовано 41 авіаудар та 51 спроба наступальних дій.
Якщо говорити про середньодобову кількість боєвих зіткнень, то вона в операційній зоні ОСУВ Таврія тримається на рівні близько 50 вже протягом тижня, додав Штупун.
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