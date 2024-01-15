Оккупанты поставили перед собой новую цель на Марьинском направлении - Штупун
Российские войска активно пытаются захватить село Новомихайловка Марьинского района Донецкой области, сообщает Александр Штупун.
В Кривом Роге из-за непогоды около 8 тысяч горожан остались без света
Непогода в Кривом Роге вызвала массовые обрывы внутриквартальных линий, из-за чего около 8 000 человек остались без света. Над восстановлением электроснабжения работают 29 бригад ДТЭК Днепровские электросети.
В результате нападения в пригороде Тель-Авива, погибла женщина и несколько человек получили ранения
В пригороде Тель-Авива погибла женщина и 19 человек получили ранения, когда двое подозреваемых, вероятно, палестинцев, жителей Хеврона, протаранили людей в нескольких местах на угнанных автомобилях. Полиция квалифицировала инцидент как "серьезное террористическое нападение".
Зеленский встретился с президентом Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Зеленский находится в Швейцарии с рабочим визитом, в рамках которого посетит Давосский форум.
"Укрнафта" увеличила добычу нефти и газа в 2023 году
В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти, что на 3% больше, чем в 2022 году, и 1,0974 млрд кубометров газа, что на 6% больше, чем в предыдущем году.
Восточные страны ЕС требуют ввозных пошлин на украинское зерно - Reuters
Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии потребовали от ЕС ввести импортные пошлины на украинское зерно.
Украина победит независимо от партийной принадлежности следующего президента США - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что независимо от партийной принадлежности следующего президента США, Украина выиграет, поскольку помощь Украине соответствует стратегическим интересам США.
Лауреату Нобелевской премии мира из Ирана вынесли пятый приговор за три года
Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади получила свой пятый приговор с 2021 года в Иране за "антигосударственную пропаганду". Правозащитница, известная своими выступлениями против обязательного ношения хиджаба и смертной казни.
Наркодельцы и мошенники: будут судить участников подразделений преступной организации "Двадцатовские"
Обвинительный акт в отношении 14 членов преступной организации "Двадцатка" направлен в суд. Подразделения организации, которая занималась торговлей наркотиками и мошенничеством, возглавляли двое братьев из Кривого Рога.
Украина и Польша уже должны начать думать об альянсе в рамках ЕС - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Украине и Польше рассмотреть возможность создания альянса в рамках Европейского Союза, утверждая, что сотрудничество сделает обе страны сильнее. Он отметил необходимость решения двусторонних вопросов на пути к членству в ЕС.