Оккупанты поставили перед собой новую цель на Марьинском направлении - Штупун

Сейчас у россиян появилось новое задание. Они имеют целью захватить село Новомихайловка Марьинской городской общины в Донецкой области. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, передает УНН.

"Враг наиболее активен на Марьинском и Авдеевском направлениях. В частности, пытается окружить Авдеевку. И сейчас у него еще появилась такая задача - он пытается зайти в Новомихайловку, чтобы полностью ее взять",- сказал Александр Штупун.

Детали

По словам Штупуна, уже трое суток подряд российские террористы активно наносят авиаудары по украинским позициям и продолжают активные штурмовые и наступательные действия. В частности за прошедшие сутки было зафиксировано 41 авиаудар и 51 попытка наступательных действий.

Если говорить о среднесуточном количестве боевых столкновений, то оно в операционной зоне ОСУВ Таврия держится на уровне около 50 уже в течение недели, добавил Штупун.

На Авдеевку за две недели 2024 года оккупанты сбросили около 250 авиабомб - ОВА