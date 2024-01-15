На Авдеевку за две недели 2024 года оккупанты сбросили около 250 авиабомб - ОВА

В новом году враг увеличил количество обстрелов Авдеевки в Донецкой области. За первые две недели 2024-го оккупанты сбросили на город около 250 авиационных бомб. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире Радио Свобода, пишет УНН.

Силы обороны сдерживают врага и сдерживают его 100%. Хочу привести несколько цифр только за 2023 год. 146 управляемых авиабомб. Это КАБ 250, 500 и 1000 - враг сбросил на город Авдеевка. А за 2024 год, за 2 недели, уже около 250 авиаударов - сказал Вадим Филашкин.

Детали

За минувшие сутки враг 1148 раз атаковал как линию фронта, так и прифронтовые города Донецкой области. По словам Филашкина, в новом 2024 году интенсивность вражеских обстрелов Авдеевки выросла в несколько раз.

Сейчас в населенном пункте проживает 1131 человек. Глава ОВА отметил, что люди постепенно прислушиваются к мнению военных администраций по эвакуации и выезжают. Таким образом сегодня с линии фронта уже было вывезено 78 человек, из них 9 детей.

Напомним,

14 января сообщалось, что на Авдеевском направлении было отбито 5 атак в районах Новобахмутовки и самой Авдеевки.

ССО показали кадры уничтожения группы оккупантов вблизи Авдеевки