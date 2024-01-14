На Авдіївському та Мар’їнському напрямках воїни ЗСУ відбили 37 ворожих атак - Штупун

Сили оборони продовжують стримувати ворога. Таким чином в Донецькій області, на Авдіївському напрямку було відбито 20 атак, а на Мар’їнському напрямку 17. Про це в ефірі марафону розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає УНН.

Деталі

На Авдіївському напрямку минулої доби відбито 5 атак в районах Новобахмутівки і самої Авдіївки. І ще 15 біля Сєверного, Невельського і Первомайського. На Мар’їнському напрямку наші підрозділи продовжують стримувати ворога. Це проходить зараз поблизу Красногорівки і в районі Новомихайлівки. Відбито 17 атак. Також 4 безуспішних спроби йти вперед ворог зробив на південь від Причистівки, західніше Старомайорського і південніше Рівнополя - сказав Олександр Штупун.

Доповнення

За вчора ворог провів 43 бойових зіткнення і дещо збільшив кількість артобстрілів до 914. Окупанти концентрують зусилля в районі Авдіївки, в населених пунктах Первомайське і Невільське. Крім того на Мір’їнському напрямку спостерігається великий тиск в районі Новомихайлівки.

Також за минулу добу загарбники завдали 34 авіаудари. Вони скидають керовані авіабомби майже по всій лінії бойового зіткнення, але більшість на Донеччині. Також зафіксовано декілька випадків задіяння для ударів гелікоптерів К-52 ударних і штурмовиків Су-25.

Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку склали 437 осіб і 60 одиниць військової техніки. Зокрема 1 танк, 11 бронемашин, 10 артилерійських систем. Також уражено 1 засіб ППО, а також знищено 27 ворожих БПЛА.

Ворог активізувався на Таврійському напрямку, сконцентрував зусилля на Донеччині - Тарнавський