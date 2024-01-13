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Ворог активізувався на Таврійському напрямку, сконцентрував зусилля на Донеччині - Тарнавський

Ворог активізувався на Таврійському напрямку, сконцентрував зусилля на Донеччині - Тарнавський

Київ • УНН

 • 31862 перегляди

Російські війська збільшили активність на Таврійському напрямку і сконцентрували зусилля в Донецькій області. Українські війська утримують свої позиції, завдаючи противнику втрат.

російські військові минулої доби активізувалась на Таврійському напрямку, там відбулось 59 бойових зіткнень. росіяни сконцентрували свої зусилля на Донеччині, однак ЗСУ стійко тримають оборону. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.

Знову активізація ворога - 59 бойових зіткнень за добу та 42 авіаційних удари. Вчора загарбники сконцентрували зусилля на Донеччині. Також ворог провів 879 артилерійських обстрілів та значно збільшив застосування різноманітних  БпЛА

- написав Тарнавський у Telegram.

За його словами, наші захисники знищили 56 одиниць ворожих безпілотників. Окрім того, у окупантів стало менше на один ЗРК Бук-М. 

Як вказав Тарнавський, ЗСУ тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

Повідомляється, загальні втрати окупантів минулої доби на Таврійському напрямку склали 338 осіб та 80 одиниць військової техніки.  Зокрема, було знищено  4 танки, 8 ББМ, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 4 автомобілі, 2 одиниці спеціальної техніки та 1 ворожий склад з боєприпасами.

Доповнення

Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки загарбників біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського на Донеччині. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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