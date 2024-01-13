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Сили оборони за добу відбили 4 атаки окупантів біля Авдіївки - Генштаб

Сили оборони за добу відбили 4 атаки окупантів біля Авдіївки - Генштаб

Київ • УНН

 • 30496 перегляди

Українські військові відбили 4 ворожі обстріли поблизу Авдіївки. На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Українські військові продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки загарбників біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського на Донеччині. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки загарбників біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

"На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 8 атак окупантів західніше Вербового та Роботиного Запорізької області", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

12 січня росіяни скинули керовану авіабомбу на Авдіївку, є загиблий.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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