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Росіяни скинули керовану авіабомбу на Авдіївку: є загиблий

Росіяни скинули керовану авіабомбу на Авдіївку: є загиблий

Київ • УНН

 • 30486 перегляди

Внаслідок російського авіаудару по Авдіївці загинула одна людина; Нью-Йорк також зазнав обстрілу.

Одна людина сьогодні загинула внаслідок авіаудару армії рф по Авдіївці Донецької області. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Близько 13 години росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - поцілили у житлову забудову і вбили 28-річного чоловіка

- написав Філашкін у Telegram.

Крім того, сьогодні російські військові  із "Градів" обстріляли Нью-Йорк. За словами голови ОВА, там обійшлося без постраждалих, пошкоджено приватний будинок і три багатоповерхівки.

Філашкін закликав жителів прифронтових міст евакуюватись, щоб зберегти життя собі та своїм близьким.

Доповнення

російські війська минулої доби двічі ракетами поцілили по території лікарні в Константинівці на Донеччині.

Тетяна Краєвська

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