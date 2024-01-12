Росіяни скинули керовану авіабомбу на Авдіївку: є загиблий
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Авдіївці загинула одна людина; Нью-Йорк також зазнав обстрілу.
Одна людина сьогодні загинула внаслідок авіаудару армії рф по Авдіївці Донецької області. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
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Крім того, сьогодні російські військові із "Градів" обстріляли Нью-Йорк. За словами голови ОВА, там обійшлося без постраждалих, пошкоджено приватний будинок і три багатоповерхівки.
Філашкін закликав жителів прифронтових міст евакуюватись, щоб зберегти життя собі та своїм близьким.
Доповнення
російські війська минулої доби двічі ракетами поцілили по території лікарні в Константинівці на Донеччині.