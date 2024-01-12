Лікарня у Костянтинівці потрапила під ракетну атаку росіян, за добу через обстріли на Донеччині постраждалих немає
Київ • УНН
Російські ракети влучили у лікарню Костянтинівки; про пошкодження чи жертви не повідомляється. У деяких районах Донецької області тривають бойові дії.
російські війська минулої доби двічі ракетами поцілили по території лікарні в Константинівці на Донеччині. На щастя, медичний заклад залишився без пошкоджень, однак бойова активність продовжується у деяких районах області, зокрема в Мар'їнській, Краматорській та Бахмутській громадах. Про це повідомляє Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За день росіяни здійснили 8 обстрілів по тиловим населеним пунктам області, інформація про постраждалих цивільних не надходила
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У Краматорському районі ракетні удари призвели до пошкодження лікарні у Костянтинівці, а також обстрілів у ряді населених пунктів.
У Покровському районі від артилерійського вогню постраждали Красногорівка, Новомихайлівка та Іллінка.
У Бахмутському районі Часовоярська громада зафіксувала пошкодження приватного будинку та обстріл Сіверська.
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За минулу добу було евакуйовано 150 людей, у тому числі 19 дітей.
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