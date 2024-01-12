Больница в Константиновке попала под ракетную атаку россиян, за сутки из-за обстрелов в Донецкой области пострадавших нет

российские войска за прошедшие сутки дважды ракетами попали по территории больницы в Константиновке Донецкой области. К счастью, медицинское учреждение осталось без повреждений, однако боевая активность продолжается в некоторых районах области, в частности в Марьинской, Краматорской и Бахмутской громадах. Об этом сообщает Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За день россияне совершили 8 обстрелов по тыловым населенным пунктам области, информация о пострадавших гражданских не поступала - написал Филашкин в Telegram.

Детали

В Краматорском районе ракетные удары привели к повреждению больницы в Константиновке, а также обстрелам в ряде населенных пунктов.

В Покровском районе от артиллерийского огня пострадали Красногоровка, Новомихайловка и Ильинка.

В Бахмутском районе Часовоярская громада зафиксировала повреждение частного дома и обстрел Северска.

Дополним

За минувшие сутки было эвакуировано 150 человек, в том числе 19 детей.

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