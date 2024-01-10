Атака рф на Поковский район 6 января: правоохранители идентифицировали 7 погибших

Полиция идентифицировала 7 погибших в Покровске и Ровно от ракетной атаки рф на Поковский район 6 января. Следователи и криминалисты продолжают исследовать фрагменты тел, которые изъяли на местах ракетного обстрела. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Детали

Правоохранителям на данный момент удалось установить:

четырех погибших в Ровно - трехлетнюю девочку, ее папу и маму, 32 и 30 лет, и 59-летнюю бабушку;

трех в Покровске - 34-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 37 и 39 лет.



Идентификация продолжается. Полицейским предстоит установить личности еще 4 погибших.

Напомним

6 января армия рф ударила ракетами С-300 по Покровскому району, 11 погибших, в том числе 5 детей. В Покровске под ракетный удар армии рф попала больница, где в тот момент шла операция.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертоносный удар рф по Покровскому району - "на каждое проявление российского террора будет наш адекватный ответ".

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