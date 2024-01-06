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рф вдарила ракетами С-300 по Покровському району: 11 загиблих, у тому числі 5 дітей

рф вдарила ракетами С-300 по Покровському району: 11 загиблих, у тому числі 5 дітей

Київ • УНН

 • 35687 перегляди

Російський ракетний обстріл Покровського району забрав життя 11 людей, у тому числі 5 дітей.

Армія рф вдарила ракетами С-300 по Покровському району, попередньо 11 загиблих, у тому числі 5 дітей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

11 загиблих, у тому числі 5 дітей — такі попередні наслідки ударів по Покровському району. Росіяни вдарили по району ракетами С-300 вбили 11 людей і поранили ще 8. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади 

- повідомив Філашкін.

За його словами, "ворог цинічно б'є по цивільним, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю".

Удар рф по Покровську: шість людей поранено, ще двоє можуть бути під завалами06.01.24, 17:44 • 37033 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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