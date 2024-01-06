Удар рф по Покровську: шість людей поранено, ще двоє можуть бути під завалами
Київ • УНН
Шестеро поранених внаслідок обстрілів у Донецькій області; щонайменше шість будинків зруйновано у Покровську, тривають рятувальні роботи з порятунку людей, які опинилися під завалами.
Увечері окупанти обстріляли Донеччину. Щонайменше 6 людей поранено внаслідок обстрілу Покровська, в місті зруйновано будинки, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
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Як повідомив Філашкін, щонайменше 6 людей поранено внаслідок обстрілу Покровська. Ймовірно, під руїнами досі перебувають ще 2 людини, одну вже вдалося витягти з-під завалів.
"Під удар потрапив приватний сектор міста - зруйновано 6 будинків. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники", - зазначив Філашкін.
Крім того, зайнялася пожежа у Рівному Мирноградської громади. Росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім'я із 6 людей - обставини обстрілу з’ясовуються.
У Звіровому Покровської громади пошкоджено 6 приватних будинків.
Нагадаємо
У Херсонській області потрапив 56-річний чоловік. Як повідомили в Херсонській ОВА, пораненого госпіталізували.