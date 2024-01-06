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Удар рф по Покровску: шесть человек ранены, еще двое могут быть под завалами

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 15:44  •  16827 просмотра

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Шестеро раненых в результате обстрелов в Донецкой области. По меньшей мере шесть домов разрушены в Покровске, продолжаются спасательные работы по спасению людей, оказавшихся под завалами.

Вечером оккупанты обстреляли Донецкую область. По меньшей мере 6 человек ранены в результате обстрела Покровска, в городе разрушены дома, сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Филашкин, по меньшей мере 6 человек ранены в результате обстрела Покровска. Вероятно, под руинами до сих пор находятся еще 2 человека, одного уже удалось извлечь из-под завалов.

"Под удар попал частный сектор города - разрушено 6 домов. На месте работают органы власти, полиция и спасатели", - отметил Филашкин.

Кроме того, загорелся пожар в Ровно Мирноградской громады. Россияне попали в дом, в котором, вероятно, находилась семья из 6 человек - обстоятельства обстрела выясняются.

В Зверевом Покровской громады повреждены 6 частных домов.

Напомним,

В Херсонской области попал 56-летний мужчина. Как сообщили в Херсонской ОГА, раненого госпитализировали.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Удар рф по Покровську: шість людей поранено, ще двоє можуть бути під завалами
Russian strike on Pokrovsk: six people wounded, two more may be under rubble
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