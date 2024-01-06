На Херсонщині під ворожий обстріл потрапив 56-річний чоловік, його госпіталізували

У Херсонській області потрапив 56-річний чоловік. Як повідомили в Херсонській ОВА, пораненого госпіталізували, передає УНН.

"У Тягинці під ворожий обстріл потрапив 56-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої важкості. У постраждалого мінно-вибухова травма, закритий перелом руки зі зміщенням, множинні садна", - йдеться у повідомленні.

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