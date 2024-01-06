На Херсонщине под вражеский обстрел попал 56-летний мужчина, его госпитализировали
Киев • УНН
Мужчина, 56 лет, получил минно-взрывную травму в Херсонской области во время вражеского обстрела и был госпитализирован.
В Херсонской области попал 56-летний мужчина. Как сообщили в Херсонской ОВА, раненого госпитализировали, передает УНН.
"В Тягинке под вражеский обстрел попал 56-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. У пострадавшего минно-взрывная травма, закрытый перелом руки со смещением, множественные ссадины", - говорится в сообщении.
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На Херсонщине под вражеский обстрел попал 56-летний мужчина, его госпитализировали
Мужчина, 56 лет, получил минно-взрывную травму в Херсонской области во время вражеского обстрела и был госпитализирован.
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