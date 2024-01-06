На Херсонщине под вражеский обстрел попал 56-летний мужчина, его госпитализировали

россияне утром нанесли авиаудары по Пивничному в Донецкой области: есть погибшая и раненая

Российские авиаудары нанесли удар по поселку Пивничное в Донецкой области, в результате которого один человек погиб и еще один был ранен, также сообщается о повреждении зданий.