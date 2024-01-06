Армия рф обстрелом уничтожила модульные дома для переселенцев в Херсонской области - ОВА
Киев • УНН
Российский обстрел в Херсонской области разрушил жилье ВПЛ и нанес значительный ущерб
В Херсонской области российские войска обстрелом уничтожили модульные домики для переселенцев, есть значительные разрушения в Тягинской громаде, сообщили в субботу в Херсонской ОВА, пишет УНН.
оккупанты атаковали Тягинскую громаду. Из-за обстрела есть значительные разрушения. В частности уничтожено здание сельсовета, модульные домики, где жили внутренне перемещенные лица, склад с гуманитарной помощью, а также частные автомобили
На Херсонщине за сутки 1 человек погиб, еще 5 получили ранения в результате обстрела россиян06 январь 2024, 06:10 • 49046 просмотров
Армия рф обстрелом уничтожила модульные дома для переселенцев в Херсонской области - ОВА
Российский обстрел в Херсонской области разрушил жилье ВПЛ и нанес значительный ущерб.
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