На Херсонщине за сутки 1 человек погиб, еще 5 получили ранения в результате обстрела россиян

Российская армия в течение суток 112 раз обстреляла Херсонщину и попала в предприятие. Как следствие - один человек погиб, пятеро - ранены. Об этом сообщил руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил 112 обстрелов, выпустив 671 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, из них - 1 ракетный.

По городу Херсон враг выпустил 39 снарядов.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и по сельскохозяйственному предприятию в Херсонском районе.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще - 5 получили ранения. сообщил председатель ОВА

ракетный удар по Херсонщине: один человек погиб, еще один ранен