ракетный удар по Херсонщине: один человек погиб, еще один ранен

Оккупационные войска рф нанесли ракетный удар по аграрному предприятию на Херсонщине, в результате чего пострадали по меньшей мере два человека. Об этом заявил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По его словам, оккупанты нанесли ракетный удар по аграрному предприятию в селе Ингулец.

От полученных ранений погиб 35-летний мужчина. Соболезную родным убитого ... Также травмирован 60-летний житель. Пострадавшему оказали медицинскую помощь в больнице, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно

- резюмировал Прокудин.

Враг обстрелял Херсон: попал в жилой дом и склад с гумпомощью, есть пострадавшие

Дополнение

Армия рф в ночь на 5 января атаковала тремя беспилотниками типа "Shahed" поселок Высокое Херсонской области. Под ударом оказались административное здание и модульный городок, известно о семерых пострадавших.

Напомним,

Херсонскую область за минувшие сутки российские войска обстреляли 125 раз, попали в том числе в объекты критической инфраструктуры в Херсоне и районе, известно об одном погибшем и 7 раненых.