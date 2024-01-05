ракетный удар по Херсонщине: один человек погиб, еще один ранен
Оккупанты нанесли ракетный удар по селу на Херсонщине, в результате чего один человек погиб, а другой получил ранения.
Гранты и льготные кредиты: правительство согласовало законопроект об изменениях в финансировании получения высшего образования с этого года
Правительство Украины одобрило законопроект о реформировании финансирования высшего образования с 2024 года, который предусматривает переход на софинансирование оплаты за обучение и расширение государственной финансовой поддержки.
Зеленский показал, как проживают воздушную тревогу украинские дети
Зеленский отмечает борьбу Украины за свой народ, призывая к дальнейшей глобальной поддержке и справедливости против российской агрессии. Он обещает восстановить нормальную жизнь и привлечь россию к ответственности.
Не только командный пункт: во время авиаудара по оккупированному Крыму ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов
4 января, во время авиаудара по войскам рф в оккупированном Крыму Вооруженные силы Украины поразили склад боеприпасов войск оккупантов.
Правоохранители приняли более 164 тыс. решений о предоставлении разрешений на оружие
Национальная полиция рассмотрела 175 327 заявлений на получение разрешений на оружие, удовлетворив 164 485 из них.
Дочь Ким Чен Ына вероятно станет его наследницей - разведка Южной Кореи
Разведка Южной Кореи предполагает, что дочь Ким Чен Ына является вероятным преемником, судя по ее недавним публичным выступлениям.
Индийский миллиардер Адани снова занял место самого богатого человека в Азии
Гаутам Адани возвращает себе титул самого богатого человека Азии с состоянием в 97,6 миллиардов долларов после того, как Верховный суд Индии отклонил обвинения против него.
На побережье Николаевской области уничтожили морскую мину
Военно-морские силы Украины обезвредили морскую мину, найденную на побережье Николаева, путем контролируемого подрыва. Район остается зоной повышенного риска.
Tesla отзывает 1,6 миллиона автомобилей из-за проблемы с программным обеспечением
Tesla отзывает 1,6 миллиона автомобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением, влияющих на систему помощи водителю и дверные замки. Отзыву подлежат модели 2014-2023 годов выпуска.
Правительство планирует в ближайшее время запустить электронный кабинет пациента
В Украине запустят электронные кабинеты пациентов для управления декларациями с семейными врачами, что повысит эффективность медицинских закупок.