Вночі рф вдарила "шахедами" по адмінбудівлі та модульному містечку на Херсонщині: семеро людей постраждали

Армія рф у ніч на 5 січня атакувала трьома безпілотниками типу "Shahed" селище Високе Херсонської області. Під ударом опинились адміністративна будівля та модульне містечко, відомо про семеро постраждалих. Про це повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цієї ночі російська армія вдарила трьома безпілотниками типу "Shahed" по Високому Тягинської громади. Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку - написав Прокудін у Telegram.

За його словами, внаслідок атаки до лікарні доставили 50-річного чоловіка з пораненнями черевної порожнини та печінки. Ще один житель, 43 років, отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці.

Пʼятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес.

"Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу", - вказав голова ОВА.

Доповнення

Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 125 разів, поцілили у тому числі в об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та районі, відомо про одного загиблого та 7 поранених.