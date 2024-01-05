Вночі рф вдарила "шахедами" по адмінбудівлі та модульному містечку на Херсонщині: семеро людей постраждали
Київ • УНН
Російська атака з використанням безпілотників "шахід" на Херсонщині призвела до поранення 7 людей.
Армія рф у ніч на 5 січня атакувала трьома безпілотниками типу "Shahed" селище Високе Херсонської області. Під ударом опинились адміністративна будівля та модульне містечко, відомо про семеро постраждалих. Про це повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Цієї ночі російська армія вдарила трьома безпілотниками типу "Shahed" по Високому Тягинської громади. Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку
За його словами, внаслідок атаки до лікарні доставили 50-річного чоловіка з пораненнями черевної порожнини та печінки. Ще один житель, 43 років, отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці.
Пʼятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес.
"Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу", - вказав голова ОВА.
Доповнення
Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 125 разів, поцілили у тому числі в об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та районі, відомо про одного загиблого та 7 поранених.