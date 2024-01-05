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Вночі рф вдарила "шахедами" по адмінбудівлі та модульному містечку на Херсонщині: семеро людей постраждали

Вночі рф вдарила "шахедами" по адмінбудівлі та модульному містечку на Херсонщині: семеро людей постраждали

Київ • УНН

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Російська атака з використанням безпілотників "шахід" на Херсонщині призвела до поранення 7 людей.

Армія рф у ніч на 5 січня атакувала трьома безпілотниками типу "Shahed" селище Високе Херсонської області. Під ударом опинились адміністративна будівля та модульне містечко, відомо про семеро постраждалих. Про це повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цієї ночі російська армія вдарила трьома безпілотниками типу "Shahed" по Високому Тягинської громади.  Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку

- написав Прокудін у Telegram.

За його словами, внаслідок атаки до лікарні доставили 50-річного чоловіка з пораненнями  черевної порожнини та печінки.  Ще один житель, 43 років, отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці. 

Пʼятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес. 

"Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу", - вказав голова ОВА. 

Доповнення

Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 125 разів, поцілили у тому числі в об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та районі, відомо про одного загиблого та 7 поранених. 

Тетяна Краєвська

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