Ночью рф ударила "шахедами" по админзданию и модульному городку на Херсонщине: семь человек пострадали
Киев • УНН
Российская атака с использованием беспилотников "шахид" на Херсонщине привела к ранению 7 человек.
Армия рф в ночь на 5 января атаковала тремя беспилотниками типа "Shahed" поселок Высокое Херсонской области. Под ударом оказались административное здание и модульный городок, известно о семи пострадавших. Об этом сообщил в пятницу председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Этой ночью российская армия ударила тремя беспилотниками типа "Shahed" по Высокому Тягинской громады. Удары пришлись по административному зданию и модульному городку
По его словам, в результате атаки в больницу доставили 50-летнего мужчину с ранениями брюшной полости и печени. Еще один житель, 43 лет, получил ранения спины и плеча. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.
Пять человек, среди них 14-летний подросток, получили контузии и острые реакции на стресс.
"Их спасло укрытие, до которого они успели добраться до момента вражеского обстрела", - указал глава ОВА.
Дополнение
Херсонскую область за минувшие сутки российские войска обстреляли 125 раз, попали в том числе в объекты критической инфраструктуры в Херсоне и районе, известно об одном погибшем и 7 раненых.