Ночью рф ударила "шахедами" по админзданию и модульному городку на Херсонщине: семь человек пострадали

ukenru
Эксклюзив
06:36 • 26072 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 49775 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 118253 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 152312 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 124859 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120423 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 153410 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116357 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122828 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130571 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 71873 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 88064 просмотра
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 39233 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 102703 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 77393 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 118257 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 152315 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 113524 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 120656 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 153411 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 1028 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143189 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 150835 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155312 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153425 просмотра
Актуальное
Ночью рф ударила "шахедами" по админзданию и модульному городку на Херсонщине: семь человек пострадали

Ночью рф ударила "шахедами" по админзданию и модульному городку на Херсонщине: семь человек пострадали

Киев • УНН

 • 20893 просмотра

Российская атака с использованием беспилотников "шахид" на Херсонщине привела к ранению 7 человек.

Армия рф в ночь на 5 января атаковала тремя беспилотниками типа "Shahed" поселок Высокое Херсонской области. Под ударом оказались административное здание и модульный городок, известно о семи пострадавших. Об этом сообщил в пятницу председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Этой ночью российская армия ударила тремя беспилотниками типа "Shahed" по Высокому Тягинской громады.  Удары пришлись по административному зданию и модульному городку

- написал Прокудин в Telegram.

По его словам, в результате атаки в больницу доставили 50-летнего мужчину с ранениями  брюшной полости и печени.  Еще один житель, 43 лет, получил ранения спины и плеча. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте. 

Пять человек, среди них 14-летний подросток, получили контузии и острые реакции на стресс. 

"Их спасло укрытие, до которого они успели добраться до момента вражеского обстрела", - указал глава ОВА. 

Дополнение

Херсонскую область за минувшие сутки российские войска обстреляли 125 раз, попали в том числе в объекты критической инфраструктуры в Херсоне и районе, известно об одном погибшем и 7 раненых. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы