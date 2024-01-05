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По Херсонщині росіяни випустили 639 снарядів: поцілили у критичну інфраструктуру, є жертва

По Херсонщині росіяни випустили 639 снарядів: поцілили у критичну інфраструктуру, є жертва

Київ • УНН

 • 115255 перегляди

За добу російські війська 125 разів обстріляли Херсонську область, в результаті чого одна людина загинула і семеро отримали поранення.

Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 125 разів, поцілили у тому числі в об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та районі, відомо про одного загиблого та 7 поранених. Про це повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 125 обстрілів, випустивши 639 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 4 "Shahed". По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд. (...) Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 7 дістали поранення

- написав Прокудін у Telegram.

З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі; склад гуманітарної допомоги у Бериславському районі.

Росіяни обстріляли Херсонщину з мінометів та дронів, є поранений 04.01.24, 18:48 • 28496 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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