По Херсонщині росіяни випустили 639 снарядів: поцілили у критичну інфраструктуру, є жертва

Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 125 разів, поцілили у тому числі в об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та районі, відомо про одного загиблого та 7 поранених. Про це повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 125 обстрілів, випустивши 639 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 4 "Shahed". По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд. (...) Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 7 дістали поранення - написав Прокудін у Telegram.

З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі; склад гуманітарної допомоги у Бериславському районі.

Росіяни обстріляли Херсонщину з мінометів та дронів, є поранений