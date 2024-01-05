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По Херсонской области россияне выпустили 639 снарядов: попали в критическую инфраструктуру, есть жертва

По Херсонской области россияне выпустили 639 снарядов: попали в критическую инфраструктуру, есть жертва

Киев • УНН

 • 115254 просмотра

За сутки российские войска 125 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего один человек погиб и семеро получили ранения.

Херсонскую область за минувшие сутки российские войска обстреляли 125 раз, попали в том числе в объекты критической инфраструктуры в Херсоне и районе, известно об одном погибшем и 7 раненых. Об этом сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 125 обстрелов, выпустив 639 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них - 4 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 31 снаряд (...) Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще - 7 получили ранения

- написал Прокудин в Telegram.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты критической инфраструктуры в Херсоне и Херсонском районе; склад гуманитарной помощи в Бериславском районе.

Россияне обстреляли Херсонщину из минометов и дронов, есть раненый04.01.24, 18:48 • 28495 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война

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