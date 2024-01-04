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Россияне обстреляли Херсонщину из минометов и дронов, есть раненый

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 16:48  •  11802 просмотра

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Российские войска обстреляли Новоберислав в Херсоне, ранив 42-летнего мужчину. Оккупанты били по городу из минометов и били беспилотниками.

Российские оккупанты обстреляли Новоберислав на Херсонщине. Ранения получил 42-летний мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОВА). 

Оккупанты ударили по Новобериславу. Населенный пункт обстреливали из минометов, а также дронов-камикадзе. Ранения получил 42-летний мужчина. Его доставили в больницу с ранением головы и грудной клетки.

 - говорится в сообщении ОВА. 

Отмечается, что пострадавшему оказывается необходимая медпомощь.

Дополнение

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. Попали по жилому дому. Предварительно, пострадала 87-летняя женщина. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Росіяни обстріляли Херсонщину з мінометів та дронів, є поранений
Russians shell Kherson region with mortars and drones, one wounded
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