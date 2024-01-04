Россияне обстреляли Херсонщину из минометов и дронов, есть раненый
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Новоберислав в Херсоне, ранив 42-летнего мужчину. Оккупанты били по городу из минометов и били беспилотниками.
Российские оккупанты обстреляли Новоберислав на Херсонщине. Ранения получил 42-летний мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОВА).
Оккупанты ударили по Новобериславу. Населенный пункт обстреливали из минометов, а также дронов-камикадзе. Ранения получил 42-летний мужчина. Его доставили в больницу с ранением головы и грудной клетки.
Отмечается, что пострадавшему оказывается необходимая медпомощь.
Дополнение
Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. Попали по жилому дому. Предварительно, пострадала 87-летняя женщина.
Россияне обстреляли Херсонщину из минометов и дронов, есть раненый
Российские войска обстреляли Новоберислав в Херсоне, ранив 42-летнего мужчину. Оккупанты били по городу из минометов и били беспилотниками.
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