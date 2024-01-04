У Херсоні внаслідок російського обстрілу поранено літню жінку

Російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Влучили по житловому будинку. Попередньо, постраждала 87-річна жінка. Про це УНН повідомляє з посилання на Херсонську ОДА (ОВА).

"росіяни обстріляли центральну частину Херсона. Один з ударів прийшовся по житловому будинку. Попередньо, постраждала 87-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація уточнюється.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у Херсоні лунали вибухи.