У Херсоні внаслідок російського обстрілу поранено літню жінку
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Херсон, влучивши в житловий будинок і поранивши літню жінку. Деталі все ще з'ясовуються.
Російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Влучили по житловому будинку. Попередньо, постраждала 87-річна жінка. Про це УНН повідомляє з посилання на Херсонську ОДА (ОВА).
"росіяни обстріляли центральну частину Херсона. Один з ударів прийшовся по житловому будинку. Попередньо, постраждала 87-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інформація уточнюється.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Херсоні лунали вибухи.