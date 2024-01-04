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В Херсоне в результате российского обстрела ранена пожилая женщина

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 16:12  •  11896 просмотра

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Российские войска обстреляли Херсон, попав в жилой дом и ранив пожилую женщину. Детали все еще выясняются.

Российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. Попали по жилому дому. Предварительно, пострадала 87-летняя женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОГА  (ОВА). 

"россияне обстреляли центральную часть Херсона. Один из ударов пришелся по жилому дому. Предварительно, пострадала 87-летняя женщина", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что информация уточняется.

Дополнение 

Ранее сообщалось, что в Херсоне раздавались взрывы. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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