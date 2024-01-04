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29 березня, 17:57 • 155426 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 193504 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 175322 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 212726 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 185240 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 157158 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 161141 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 151550 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 432339 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 173382 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

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Херсон під обстрілом окупантів

Херсон під обстрілом окупантів

Київ • УНН

 • 21966 перегляди

Російські війська обстрілюють центр Херсона - у місті лунають вибухи.

У Херсоні лунають вибухи - окупанти обстрілюють центральний район міста. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН

У Херсоні лунають вибухи! Центральний район міста під обстрілом з боку російських окупаційних військ. Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі! 

- повідомив Мрочко.

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