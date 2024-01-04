Херсон під обстрілом окупантів
Київ • УНН
Російські війська обстрілюють центр Херсона - у місті лунають вибухи.
У Херсоні лунають вибухи - окупанти обстрілюють центральний район міста. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
У Херсоні лунають вибухи! Центральний район міста під обстрілом з боку російських окупаційних військ. Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі!
По Херсонщині ворог випустив 486 снарядів, двоє загиблих - ОВА04.01.24, 08:47 • 36569 переглядiв