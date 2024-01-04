Херсон под обстрелом оккупантов

В Херсоне раздаются взрывы - оккупанты обстреливают центральный район города. Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает УНН.

В Херсоне раздаются взрывы! Центральный район города под обстрелом со стороны российских оккупационных войск. Перейдите в более безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве!" - сообщил Мрочко.

По Херсонской области враг выпустил 486 снарядов, двое погибших - ОВА