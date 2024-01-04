По Херсонской области враг выпустил 486 снарядов, двое погибших - ОВА
Киев • УНН
Херсонская область была обстреляна врагом 97 раз за сутки, в результате чего погибли 2 человека
Херсонская область за минувшие сутки подверглась 97 вражеским обстрелам, известно о двух погибших людях, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 97 обстрелов, выпустив 486 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 19 снарядов.
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учебное заведение в Херсонском районе; территорию предприятия в Бериславе.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли", - сообщил Прокудин.
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