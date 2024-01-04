В небе над Украиной ночью уничтожили два из двух запущенных врагом "шахедов"
Киев • УНН
Силы обороны Украины сбили два российских беспилотника "шахед"
Силы обороны в ночь на 4 января уничтожили в небе над Украиной два из двух ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
В ночь на 4 января 2024 года враг атаковал двумя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. Оба - уничтожены в Хмельницкой области
Также, как сообщается, оккупанты ударили тремя зенитными управляемыми ракетами по Харьковской и Донецкой областях.
россияне ночью нанесли ракетный удар по центру Курахово в Донецкой области04.01.24, 08:18 • 30768 просмотров