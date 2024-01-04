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У небі над Україною вночі знищили два з двох запущених ворогом "шахедів"

У небі над Україною вночі знищили два з двох запущених ворогом "шахедів"

Київ • УНН

 • 32430 перегляди

Сили оборони України збили два російські безпілотники "шахед"

Сили оборони у ніч на 4 січня знищили у небі над Україною два з двох ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

У ніч на 4 січня 2024 року ворог атакував двома ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку. Обидва – знищені на Хмельниччині

- повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Також, як повідомляється, окупанти ударили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині.

росіяни вночі завдали ракетний удар по центру Курахового на Донеччині04.01.24, 08:18 • 30769 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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