росіяни вночі завдали ракетний удар по центру Курахового на Донеччині
Київ • УНН
Російські ракети влучили в Курахове, пошкодивши дитячий садок, школу, профілакторій, кав'ярню та житлові будинки; про жертви серед цивільного населення не повідомляється.
Російські війська вночі завдали ракетний удар по центру Курахового у Донецькій області, серед іншого зруйнувавши дитсадок та школу, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Центр Курахового - під ракетним ударом. Близько опівночі росіяни випустили по місту ракети - зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки
За попередньою інформацією, з його слів, постраждалих серед цивільних немає.
Усі обставини та наслідки удару встановлюються, вказав він.
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