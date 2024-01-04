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росіяни вночі завдали ракетний удар по центру Курахового на Донеччині

росіяни вночі завдали ракетний удар по центру Курахового на Донеччині

Київ • УНН

 • 30769 перегляди

Російські ракети влучили в Курахове, пошкодивши дитячий садок, школу, профілакторій, кав'ярню та житлові будинки; про жертви серед цивільного населення не повідомляється.

Російські війська вночі завдали ракетний удар по центру Курахового у Донецькій області, серед іншого зруйнувавши дитсадок та школу, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Центр Курахового - під ракетним ударом. Близько опівночі росіяни випустили по місту ракети - зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки

- написав Філашкін у Telegram.

За попередньою інформацією, з його слів, постраждалих серед цивільних немає.

Усі обставини та наслідки удару встановлюються, вказав він.

За фактом поранення п'ятьох працівників ТЕС у Кураховому розпочато розслідування23.12.23, 20:27 • 79562 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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