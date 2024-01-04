росіяни вночі завдали ракетний удар по центру Курахового на Донеччині

Російські війська вночі завдали ракетний удар по центру Курахового у Донецькій області, серед іншого зруйнувавши дитсадок та школу, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Центр Курахового - під ракетним ударом. Близько опівночі росіяни випустили по місту ракети - зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки - написав Філашкін у Telegram.

За попередньою інформацією, з його слів, постраждалих серед цивільних немає.

Усі обставини та наслідки удару встановлюються, вказав він.

За фактом поранення п'ятьох працівників ТЕС у Кураховому розпочато розслідування