россияне ночью нанесли ракетный удар по центру Курахово в Донецкой области
Киев • УНН
Российские ракеты попали в Курахово, повредив детский сад, школу, профилакторий, кафе и жилые дома; о жертвах среди гражданского населения не сообщается.
Российские войска ночью нанесли ракетный удар по центру Курахово в Донецкой области, среди прочего разрушив детсад и школу, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Центр Курахово - под ракетным ударом. Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты - разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки
По предварительной информации, по его словам, пострадавших среди гражданских нет.
Все обстоятельства и последствия удара устанавливаются, указал он.
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