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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ночью нанесли ракетный удар по центру Курахово в Донецкой области

россияне ночью нанесли ракетный удар по центру Курахово в Донецкой области

Киев • УНН

 • 30768 просмотра

Российские ракеты попали в Курахово, повредив детский сад, школу, профилакторий, кафе и жилые дома; о жертвах среди гражданского населения не сообщается.

Российские войска ночью нанесли ракетный удар по центру Курахово в Донецкой области, среди прочего разрушив детсад и школу, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Центр Курахово - под ракетным ударом. Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты - разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки

- написал Филашкин в Telegram.

По предварительной информации, по его словам, пострадавших среди гражданских нет.

Все обстоятельства и последствия удара устанавливаются, указал он.

По факту ранения пятерых работников ТЭС в Курахово начато расследование23.12.23, 20:27 • 79561 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война

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