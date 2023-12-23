По факту ранения пятерых работников ТЭС в Курахово начато расследование
После обстрела инфраструктурного объекта в Курахово прокуратура начала досудебное расследование очередного военного преступления рф.
Зарплаты в Украине выросли от 23 до 50 процентов за год - оценка Work.ua
Украинские работодатели ищут возможности повышать зарплаты, чтобы привлечь квалифицированных работников. Особенно не хватает специалистов в медицине, строительстве и на производственных предприятиях.
В Херсоне пожар на газовой сети из-за российского обстрела
российские войска атаковали Херсон, повредив газовую сеть и вызвав пожар. Также пострадало медицинское учреждение.
Украина отражает агрессию: за сутки около 60 атак и половина из них в районе Авдеевки - сводка Генштаба
россия усиливает атаки и наращивает количество артиллерийских обстрелов. Украинские Силы обороны успешно обороняются, но ситуация остается сложной.
Грызуны на фронте создают проблемы для военных - британская разведка
Нашествие грызунов на передовой мешает военным, поскольку мыши повреждают технику и повышают риск заболеваний.
Польские перевозчики продолжат блокаду украинской границы во время Рождества
Польские перевозчики продолжают блокировать пункты пропуска на польско-украинской границе во время праздников, и даже говорят об усилении блокады.
Враг нанес массированный удар по Херсону: видео последствий
российские войска атаковали Херсон в 18:00, вызвав мощные взрывы и пожары в жилых кварталах.
Никопольский район под обстрелом артиллерии и беспилотников
Четыре артиллерийских обстрела и 9 атак беспилотниками нанес враг по Никопольскому району в течение дня. Один человек получил ранения, были повреждены здания и инфраструктура.
Во время обстрела прифронтовой ТЭС ранены пятеро энергетиков
В результате вражеского обстрела были ранены пятеро работников прифронтовой ТЭС ДТЭК. Это уже десятый такой обстрел за последние два месяца.
кремль демонстрирует признаки готовности к прекращению огня в Украине - NYT
путин через посредников демонстрирует готовность к прекращению огня в Украине, добиваясь оставить за собой оккупированные территории Украины.