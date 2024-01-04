По Херсонщині ворог випустив 486 снарядів, двоє загиблих - ОВА
Київ • УНН
Херсонська область була обстріляна ворогом 97 разів за добу, в результаті чого загинули 2 людини
Херсонська область за минулу добу зазнала 97 ворожих обстрілів, відомо про двох загиблих людей, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 486 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів.
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсонському районі; територію підприємства у Бериславі.
"Через російську агресію 2 людини загинули", - повідомив Прокудін.
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