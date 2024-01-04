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Росіяни обстріляли Херсонщину з мінометів та дронів, є поранений

Київ • УНН

 • 28496 перегляди

Російські війська обстріляли Новоберислав у Херсоні, поранивши 42-річного чоловіка. Окупанти били по місту з мінометів та гатили безпілотниками.

Російські окупанти обстріляли Новоберислав на Херсонщині. Поранення зазнав 42-річний чоловік. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херсонську ОДА (ОВА). 

Окупанти вдарили по Новобериславу. Населений пункт обстрілювали з мінометів, а також дронів-камікадзе. Поранення отримав 42-річний чоловік. Його доставили до лікарні з поранення голови та грудної клітини.

 - йдеться в повідомленні ОВА. 

Зазначається, що потерпілому надається необхідна меддопомога.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Влучили по житловому будинку. Попередньо, постраждала 87-річна жінка. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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