Росіяни обстріляли Херсонщину з мінометів та дронів, є поранений
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Новоберислав у Херсоні, поранивши 42-річного чоловіка. Окупанти били по місту з мінометів та гатили безпілотниками.
Російські окупанти обстріляли Новоберислав на Херсонщині. Поранення зазнав 42-річний чоловік. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херсонську ОДА (ОВА).
Окупанти вдарили по Новобериславу. Населений пункт обстрілювали з мінометів, а також дронів-камікадзе. Поранення отримав 42-річний чоловік. Його доставили до лікарні з поранення голови та грудної клітини.
Зазначається, що потерпілому надається необхідна меддопомога.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Влучили по житловому будинку. Попередньо, постраждала 87-річна жінка.