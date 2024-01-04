Росіяни обстріляли Херсонщину з мінометів та дронів, є поранений

Російські окупанти обстріляли Новоберислав на Херсонщині. Поранення зазнав 42-річний чоловік. Про це УНН повідомляє з посиланням на Херсонську ОДА (ОВА).

Окупанти вдарили по Новобериславу. Населений пункт обстрілювали з мінометів, а також дронів-камікадзе. Поранення отримав 42-річний чоловік. Його доставили до лікарні з поранення голови та грудної клітини. - йдеться в повідомленні ОВА.

Зазначається, що потерпілому надається необхідна меддопомога.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Влучили по житловому будинку. Попередньо, постраждала 87-річна жінка.