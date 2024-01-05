Враг обстрелял Херсон: попал в жилой дом и склад с гумпомощью, есть пострадавшие

российская армия сегодня атаковала Херсон, зафиксировано попадание в жилой дом и склад с гуманитарной помощью. Известно о четырех пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. "Прилетело" по жилому дому, а также в результате попадания произошел пожар на складе, где хранилась гуманитарная помощь - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, в результате атак пострадала 69-летняя женщина. Она отказалась от госпитализации. В больницу обратились еще трое херсонцев, 22, 23 и 46 лет. Сейчас их обследуют врачи.

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Херсон был под вражеским ударом с вечера и ночью, пострадала женщина, есть разрушения, повреждена газовая труба.