Враг обстрелял Херсон: попал в жилой дом и склад с гумпомощью, есть пострадавшие
Киев • УНН
россияне попали в жилой дом и склад гуманитарной помощи в Херсоне; четыре человека пострадали.
российская армия сегодня атаковала Херсон, зафиксировано попадание в жилой дом и склад с гуманитарной помощью. Известно о четырех пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.
российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. "Прилетело" по жилому дому, а также в результате попадания произошел пожар на складе, где хранилась гуманитарная помощь
Как сообщается, в результате атак пострадала 69-летняя женщина. Она отказалась от госпитализации. В больницу обратились еще трое херсонцев, 22, 23 и 46 лет. Сейчас их обследуют врачи.
Дополнение
Херсон был под вражеским ударом с вечера и ночью, пострадала женщина, есть разрушения, повреждена газовая труба.
Враг обстрелял Херсон: попал в жилой дом и склад с гумпомощью, есть пострадавшие
россияне попали в жилой дом и склад гуманитарной помощи в Херсоне; четыре человека пострадали.
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