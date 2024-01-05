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Херсон з вечора і вночі був під ворожим ударом: потраждала жінка

Київ • УНН

 • 23442 перегляди

Херсон був обстріляний вночі

Херсон був під ворожим ударом з вечора і вночі, постраждала жінка, є руйнування, пошкоджено газову трубу. Про це повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, показавши наслідки ударів, пише УНН.

окупанти обстрілювали Херсон весь вечір і ніч. В одному з будинків постраждала літня жінка. Медики надали їй допомогу на місці

- написав Прокудін у Telegram.

З його слів, є руйнування у багатоквартирному будинку. Також було пошкоджено газову трубу. 

На Хесронщині ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку і вбив жінку20.08.23, 15:38 • 588242 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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