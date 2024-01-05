Херсон з вечора і вночі був під ворожим ударом: потраждала жінка
Київ • УНН
Херсон був обстріляний вночі
Херсон був під ворожим ударом з вечора і вночі, постраждала жінка, є руйнування, пошкоджено газову трубу. Про це повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, показавши наслідки ударів, пише УНН.
окупанти обстрілювали Херсон весь вечір і ніч. В одному з будинків постраждала літня жінка. Медики надали їй допомогу на місці
З його слів, є руйнування у багатоквартирному будинку. Також було пошкоджено газову трубу.
На Хесронщині ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку і вбив жінку20.08.23, 15:38 • 588242 перегляди